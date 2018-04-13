صحيفة: ترامب يريد معاقبة روسيا وإيران أيضا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة إن الرئيس دونالد ترامب لا يرغب في توجيه ضربات عسكرية لمعاقبة النظام السوري فحسب، ولكن يريد أيضا أن تدفع حليفتا الأسد روسيا وإيران الثمن، وذلك حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية.

وأشار المسؤولون إلى أن وزير الدفاع جيمس ماتيس ومستشاري الرئيس العسكريين عارضوا ترامب، وأعربوا عن تخوفهم من إمكانية حدوث اشتباك مع روسيا وإيران.

وقال مسؤولون للصحيفة إن وزارة الدفاع (البنتاغون) أتيحت لها خلال اليومين الماضيين فرصتان لتوجيه ضربات في سورية لكن ماتيس قرر عدم القيام بذلك.

وأضافوا أن الجيش الأميركي حدد خيارات لتوجيه ضربات، من بينها واحدة ليل الخميس، لكن ماتيس قرر عدم المضي قدما في هذه الخطط خشية التصعيد مع الروس.

وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة تعتقد أن النظام السوري استخدم البراميل المتفجرة لتنفيذ الهجوم الكيميائي على دوما، مشيرا إلى أن هذا التقييم استند إلى معلومات استخباراتية أميركية.