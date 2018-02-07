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إجراءات لإقالة محافظ البنك المركزي التونسي

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد

يسعى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد لإقالة محافظ البنك المركزي بعد ساعات من إدراج البرلمان الأوروبي البلد الواقع في شمال أفريقيا على القائمة السوداء للدول غير الأوروبية، وسط مخاوف من أنها تشكل خطرا في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واقترح الشاهد الأربعاء استبدال الشاذلي العياري بمروان العباسي (58 عاما)، الممثل الحالي لتونس وليبيا لدى البنك الدولي.

واتهمت وسائل الإعلام البنك المركزي التونسي تحت قيادة العياري بغض الطرف عن "التحويلات الغامضة" الواردة من المنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية.

وقال المشرعون الذين عارضوا إدراج تونس على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي إن تونس تحتاج إلى الدعم وليس العقاب، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تقوض جهود تونس لتعزيز مؤسساتها المالية.

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