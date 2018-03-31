طعن سائحين أوروبيين في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية السبت تعرض سائحين أوروبيين للطعن في شمال غرب البلاد، على يد شخص "يعاني من اضطرابات نفسية" كان ينوي سرقتهما.

وقالت الوزارة في بيان إن الاعتداء وقع في منطقة رأس العين بمدينة الكاف "بواسطة سكين نتج عنه إصابة السائحين بجروح سطحية".

ولم يحدد البيان جنسية السائحين، بيد أن محافظ الكاف منور الورتاني كان قد قال في تصريح للإذاعة الرسمية إنهما بريطاني وإسباني نافيا أن يكون "للحادث أي علاقة بالإرهاب".

وذكرت الداخلية نقلا عن بعض أفراد عائلة المهاجم أنه كان "يعاني من اضطرابات وتوتّرات نفسيّة خلال الفترة الأخيرة" وقد أوقف للتحقيق معه.

وفي 2015 قتل شرطي تونسي و59 سائحا أجنبيا في هجومين على متحف باردو الشهير وسط العاصمة وفندق في ولاية سوسة تبناهما تنظيم داعش.