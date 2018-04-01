تونس ترفع أسعار المحروقات

قررت الحكومة التونسية السبت رفع أسعار البنزين والوقود بنسبة ثلاثة في المئة، وذلك للمرة الثانية خلال ثلاثة شهور.

وذكر بيان لوزارة الطاقة أن سعر البنزين سيرتفع إلى 1.85 دينار (77 سنتا) من 1.8 دينار اعتبارا من يوم الأحد.

كانت الحكومة قد رفعت أسعار المحروقات في كانون الثاني/يناير الماضي.

ووافق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على صرف شريحة بقيمة 257 مليون دولار لتونس من قرض إجمالي قدره 2.8 مليار دولار.

وقال الصندوق في بيان إن من بين أولويات عام 2018 زيادة حصيلة الضرائب، والامتناع عن زيادة الأجور إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وزيادة أسعار الوقود على أساس فصلي.

وتأمل الحكومة في خفض العجز إلى 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع نحو ستة في المئة العام الماضي.

المصدر: رويترز