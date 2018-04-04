منظمة: ممارسات تعذيب قاسية جدا في تونس

قالت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إن هناك ممارسات تعذيب "قاسية جدا" في البلاد خاصة في مراكز الأمن، منتقدة غياب الالتزام "الجاد" من قبل السلطة السياسية للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشارت رئيسة المنظمة راضية النصراوي إلى أن رجال الشرطة يمارسون التعذيب "بإفلات تام من العقاب".

وتلقت المنظمة العام الماضي معلومات عن 80 حالة "انتهاكات جسدية وتعذيب"، في مراكز الشرطة والسجون والمناطق العامة.

وتشمل هذه الممارسات توجيه الشتائم، وتقييد الشخص على عمود عاريا لساعات طويلة في وضع غير مريح، والاستحمام بماء بارد في الشتاء، والصعق الكهربائي، ومحاولات الاغتصاب، حسب المنظمة.

ويرى نائب رئيسة المنظمة شكري لطيف أن الأشخاص "الأكثر استهدافا بالتعذيب" هم الفقراء الذين لا يملكون المال لتعيين محام.