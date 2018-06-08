تغريم زعيم المعارضة التركية بتهمة 'إهانة أردوغان'

قضت محكمة تركية بتغريم زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال الدين كيليتشدار أوغلو مبلغ 185 ألف ليرة تركية (40 ألف دولار) بعد إدانته بتهمة "إهانة أردوغان".

وكان أردوغان تقدم بدعوى قضائية ضد أوغلو بعد تصريحات للأخير قال فيها إن الرئيس التركي وبعض أقاربه نقلوا أموالا إلى جزيرة مان التي تعتبر ملاذا ضريبيا.

وطالب أردوغان في الدعوى بتعويض قيمته مليون ونصف ليرة تركية.

وقال أوغلو الذي يعتبر زعيم المعارضة التركية في البرلمان، العام الماضي إن بعض الأفراد في الدائرة المحيطة بالرئيس التركي تورطت في نقل ملايين الدولارات إلى جزيرة مان وقدم إيصالات التحويلات.