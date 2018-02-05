تركيا.. 573 معتقلا بسبب انتقادهم للهجوم على عفرين

أعلنت الحكومة التركية الاثنين أنها اعتقلت حتى الآن 573 شخصا بسبب انتقادهم أو احتجاجهم على الهجوم العسكري في بلدة عفرين شمال سورية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن السلطات اعتقلت 449 شخصا لنشرهم دعاية "إرهابية" على وسائل التواصل الاجتماعي، كما اعتقلت 124 شخصا لمشاركتهم في احتجاجات.

وكان النائب العام التركي قد أمر الأسبوع الماضي باعتقال 11 من قيادات نقابة الأطباء وبينهم رئيسها بعد انتقادها الهجوم على عفرين.

وصدرت بعدها أوامر باعتقال 13 آخرين لدعمهم الأطباء الذين انتقدهم أردوغان ووصفهم بالخونة.

وقالت صحيفة حريت إنه تم الإفراج عن ثلاثة أطباء في وقت لاحق مع وضعهم تحت المراقبة.

ويحظى الهجوم التركي على عفرين بدعم كبير من وسائل الإعلام الموالية للحكومة ومعظم الأحزاب السياسية، باستثناء المعارضة المؤيدة للأكراد.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة وتسيطر على عفرين تنظيما "إرهابيا" وامتدادا لحزب العمال الكردستاني.