معارضو 'عملية عفرين'.. هؤلاء أوقفتهم تركيا

أكثر من 90 شخصا أوقفتهم السلطات التركية منذ الاثنين بتهمة نشر "دعاية إرهابية" على الإنترنت وغيرها من التهم، بسبب انتقادهم للهجوم الذي تشنه تركيا ضد مناطق في شمال سورية بدأ السبت.

حملة الاعتقالات التركية قابلها رد من منظمة هيومان رايتس ووتش التي قالت في تقرير لها إن تركيا "لا تستطيع تحمل النقد".

في دياربكر، جنوب شرق البلاد حيث توجد أغلبية كردية، منعت قوات الأمن تظاهرة كان مقررا لها أن تتحرك الأحد الماضي قرب المقر المحلي لحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد.

من بين الموقوفين في دياربكر الناشطة نوركان بيسال، التي كتبت تغريدات مناهضة للعملية التركية في عفرين.

كتبت بيسال في إحدى التغريدات أن الحرب "ستعمق المأساة في سورية" ودعت الحكومة إلى تبني "سياسات السلام":

"hak inisiyatifi her ne sebeple olursa olsun, savaşın ve çatışmanın karşısındadır. suriye'de trajediyi büyütme ve türkiye'deki kürt meselesi’nde çok daha büyük çıkmaza sebep olma ihtimali yüksek bu müdahaleye karşıyız. hükümeti barış politikalarına dönmeye çağırıyoruz." https://t.co/qUTVraGeZk — rr. (@ruhavi) January 21, 2018

السلطات التركية اعتقلت بيسال الأحد الماضي، وقال محاميها إنها من بين 30 آخرين اعتقلوا في دياربكر بسبب آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقول المدعى العام في المدينة إنهم قاموا "بنشر الدعاية لجماعة إرهابية مسلحة".

المسؤول في منظمة هيومان راتس ووتش ستيفن نورثفيلد قال إن تركيا "ألقت بالناشطة في السجن":

Nurcan Baysal tweeted for peace.



Turkey tossed her in jail. https://t.co/vucj3rUwW4 pic.twitter.com/fQd3YwQpkM — Stephen Northfield (@snorthfield45) January 23, 2018

في اسطنبول منعت السلطات تظاهرة في شوارع المدينة للتنديد بعملية عفرين. وفتح مدع عام في اسطنبول الاثنين تحقيقا بحق 57 شخصا آخرين بتهم الـ"الدعاية الإرهابية" و"التحريض على الكراهية" و"إهانة الرئيس" على موقع تويتر، وهي تهم قالت هيومان رايتس ووتش إن السلطات تستخدمها "لإسكات الصحافيين ومنتقدي الحكومة والناشطين".

من بين هؤلاء أربعة نواب من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد والذي دعا إلى التظاهر ضد الهجوم التركي.

السلطات أوقفت أيضا 23 شخصا في أزمير، غرب البلاد، بينهم المسؤول المحلي لحزب الشعوب الديموقراطي شركس أيدمير.

صحيفة تاز غازيت أشارت أيضا إلى توقيف وحدة لمكافحة الإرهاب اثنين من صحافييها.

وقال محامي الصحافيين إن مدة توقفيهما يمكن أن تصل حتى 14 يوما بموجب قانون الطوارئ، ورأى أن اعتقالهما جاء بهدف "نشر الخوف":

Aufgrund des Ausnahmezustands können beide theoretisch bis zu 14 Tagen festgehalten werden. Das Ziel der Festnahme, so die Anwältin, sei es, Angst zu verbreiten. — taz.gazete (@taz_gazete) January 23, 2018

الرئيسة المشاركة لمنظمة المجتمع الديموقراطي، المؤيدة للأكراد، هي الأخرى من بين المعتقلين بتهمة "إثارة الكراهية"، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وكانت غوفن قد نشرت تغريدات مناهضة للحملة على الأكراد:

Efrinê dönük saldırılara karşı tepkisini dile getiren ve savaşın halkların geleceği için bir yıkım olduğunu savunan, gazeteci-yazar #İshakKarakaş'ın gözaltına alınması, hukuksuzluktur kabul edilemez. Kınıyoruz pic.twitter.com/38kV1Ab5t9 — DTK (@DTKnavend) January 22, 2018

وعبرت منظمة مراسلون بلا حدود في بيان عن قلقها لوجود خمسة صحافيين على الأقل بين الموقوفين منذ الإثنين.

وصرح مسؤول مكتب المنظمة في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى يوهان بير في البيان بأن "هذا الطوفان الدعائي الجديد وتكثيف ملاحقة الأصوات المعارضة والنقاش شبه المعدوم بشأن العملية العسكرية تعكس مستوى تردي وضع التعددية في تركيا".

وتفرض تركيا رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من أكثر الدول مطالبة بحجب المحتوى على تويتر.

وكانت أنقرة قد بدأت هجوما على مدينة عفرين السورية السبت وسط معارضة المجتمع الدولي.