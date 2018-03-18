تركيا تقول إنها سيطرت على عفرين

قالت تركيا الأحد إن قواتها وفصائل المعارضة السورية الموالية لها فرضت سيطرتها على مدينة عفرين، بعد شهرين من بدء هجوم الجيش التركي على الشمال السوري.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية بأن القوات التركية وفصائل المعارضة الموالية للأنقرة سيطرا على ناحية معبطلي، لتصبح جميع نواحي المدينة بيدهما.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الحكومة التركية القول إن السيطرة على عفرين لا تعني انتهاء "المهمة" التركية في الشمال السوري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق سيطرة تلك الفصائل، بدعم من القوات التركية، على مركز المدينة "بالكامل"، مشيرا إلى أنها تواصل عمليات نزع الألغام من المنطقة.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الفصائل الموالية لتركيا، القول إن وحدات حماية الشعب الكردية انسحبت من مواقعها، وإن الفصائل "لم تواجه أي مقاومة".

وتعرضت المدينة في الأيام الماضية إلى قصف تركي مكثف، ما أجبر نحو 150 ألفا على النزوح من المدينة ذات الأغلبية الكردية.

وبدأت تركيا في 20 كانون الثاني/يناير بدعم من فصائل سورية موالية لها هجوما على منطقة عفرين تقول إنه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة "إرهابية".