اتهامات لأنقرة بقصف محطة مياه ومدرسة في عفرين

ذكر مقاتلون أكراد سوريون ووسائل إعلام حكومية سورية الأربعاء أن القوات التركية قصفت مدرسة ابتدائية ومحطة للمياه في منطقة عفرين بشمال سورية.

وشنت أنقرة عملية جوية وبرية شاملة الشهر الماضي ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.

وقال نوري محمود المتحدث باسم وحدات حماية الشعب إن القوات التركية وحلفاءها من المعارضة السورية المسلحة ألحقوا الضرر بمحطة المياه الرئيسية التي تخدم مدينة عفرين.

وأضاف أن الفنيين يحاولون إصلاح الضرر في منشأة معالجة وضخ المياه بعدما أخرجها القصف المدفعي عن الخدمة.

وذكر محمود أن القصف أصاب أيضا مدرسة ابتدائية في قرية ميدانكي قبل ذلك بيوم دون أن يوقع قتلى أو جرحى.

وتنفي أنقرة هذه الاتهامات وتقول إنها لا تقصف "أهدافا من هذا القبيل".

لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن القوات التركية ألحقت أضرارا بالمحطة التي تبعد تسعة كيلومترات شمال شرقي مدينة عفرين.