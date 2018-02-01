السلطات التركية تعيد اعتقال رئيس آمنستي

أعلنت العفو الدولية (آمنستي) الخميس أن السلطات التركية أعادت اعتقال رئيس المنظمة في تركيا تانر كيليتش بعيد إصدار محكمة قرارا بالإفراج المشروط عنه.

وأصدرت السلطات مذكرة توقيف جديدة بحق كيليتش ثم وضع مرة أخرى قيد التوقيف، حسب المنظمة.

وأوضحت مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو غاوري فان غوليك على تويتر أن محامي كيليتش اكتشفوا أن الادعاء استأنف القرار القضائي الذي أصدرته محكمة في أزمير وتضمن وضعه تحت الرقابة القضائية.

واعتقل كيليتش في حزيران/يونيو 2017 للاشتباه في انتمائه إلى حركة الداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016. وينفي كيليتش الاتهام الذي تقول منظمة العفو إن "لا أساس له".

وتعتبر السلطات التركية حركة غولن "منظمة إرهابية"، إلا أن الداعية التركي ينفي أي علاقة له بالانقلاب الفاشل وأي ارتباط بالإرهاب.

ويحاكم كيليتش مع 10 ناشطين حقوقيين آخرين بينهم مديرة منظمة العفو في تركيا اديل ايسير والمواطن الألماني بيتر شتويدتنر والناشط السويدي علي الغراوي.

وصدر قرار بالإفراج المشروط عن المتهمين الـ10 الآخرين في القضية في تشرين الأول/أكتوبر، بعدما كانوا قد أوقفوا بغالبيتهم خلال مشاركتهم في ندوة في اسطنبول في تموز/يوليو الماضي.