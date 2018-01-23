مسؤولان كرديان: القصف التركي يستهدف المدنيين في عفرين

قالت هيفي مصطفى، الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية في عفرين، إن تركيا تشن هجوما بريا وجويا على جبهات في القرى الحدودية، بينما يوجد تحرك حذر في مركز المدينة.

واتهمت مصطفى تركيا باستهداف المدنيين بغية تهجيرهم من قراهم وفتح المجال لاجتياح بري لكنها أكدت أن القوات المدعومة من تركيا "لم تتجاوز شبرا واحدا من المدينة".

وأشارت في تصريح لـ"موقع الحرة" إلى تشييع 20 شخصا الثلاثاء، غالبيتهم من المدنيين، قالت إنهم قتلوا جراء القصف التركي.

الناطق باسم "وحدات حماية الشعب" الكردية نوري محمود قال، من جانبه، إن الجيش التركي لم يستطع حتى الآن "التقدم في جبهات عفرين" مؤكدا قدرة سكان المدينة على التصدي لأي هجوم.

وأضاف في لقاء مع قناة "الحرة" أن القوات المدعومة من تركيا تحاول فتح ثغرة في تحصينات عفرين "إلا أن ذلك يجابه برد حاسم".

وتابع محمود أن طائرات الجيش التركي تستهدف المدنيين والنازحين.

وكان تقرير للأمم المتحدة قد ذكر الثلاثاء أن العملية العسكرية التركية تسببت في نزوح ما يقدر بحوالي خمسة آلاف شخص في منطقة عفرين حتى الاثنين.

وأعلنت الإدارة الذاتية الكردية في محافظة الحسكة شمال سورية الثلاثاء حالة "النفير العام" دفاعا عن عفرين، وذلك بعد أربعة أيام من الهجوم التركي على المنطقة.