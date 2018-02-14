مسؤول قبرصي لـ'موقع الحرة': نعمل على تدارك الموقف مع تركيا

قال وكيل وزارة الطاقة القبرصية ستيليوس هيموناس الأربعاء إن بلاده تعمل على "تدارك الموقف" في ما يتعلق بأزمة تنقيب عن البترول والغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط بين بلاده وتركيا.

وأوضح هيموناس لـ "موقع الحرة" ردا على تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الأزمة قائلا: "نحن نفعل كل ما بوسعنا لتدارك الموقف".

وكان الرئيس التركي حذر الثلاثاء قبرص من "تجاوز الحد" في شرق المتوسط، بعد أيام من منع القوات التركية لسفينة تعاقدت عليها نيقوسيا مع شركة إيني الإيطالية من الاقتراب من منطقة للتنقيب عن الغاز الطبيعي.

وأضاف هيموناس أنه "لم تحدث نقاشات مباشرة بيننا وبين الأتراك"، مشيرا رغم ذلك إلى جهود لوأد التوتر.

وقبرص واحدة من بين عدة دول منها مصر وإسرائيل ولبنان تتسابق للتنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط.

وكانت السفينة التي منعتها تركيا متجهة إلى منطقة كاليبسو التي تبعد أقل من مئة كيلومتر عن حقل ظهر العملاق قبالة الساحل المصري.

وارتفعت وتيرة التوترات بين تركيا وقبرص بعد تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال فيها إن اتفاقية بين نيقوسيا والقاهرة بشأن ترسيم الحدود البحرية في 2013 "لا تحمل صفة قانونية".

وردت الخارجية المصرية في بيان يحذر من المساس بـ "حقوق مصر السيادية".

وقال هيموناس إن "هناك اتفاقية (مع مصر) منذ سنوات وليس هناك حاجة للنقاش مع مصر في هذا الشأن".

وأضاف "كان هناك بيان من الحكومة المصرية قبل أيام قليلة يقول إن الاتفاقية تتفق مع القانون الدولي وهي سارية ... نحن نتفق بالتأكيد مع هذا الموقف".