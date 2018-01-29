فتح تحقيق ضد اتحاد الأطباء في تركيا لمعارضته 'عملية عفرين'

أعلنت النيابة العامة في أنقرة الاثنين فتح تحقيق حول اتحاد أطباء تركيا إثر انتقاده التدخل العسكري التركي في سورية، الأمر الذي أثار غضب الرئيس رجب أردوغان.

وتشن تركيا منذ 20 كانون الثاني/يناير حملة عسكرية في عفرين شمال غرب سورية لملاحقة عناصر "وحدات حماية الشعب" الكردية السورية.

وأكد مكتب النائب العام بأنقرة فتح التحقيق إثر شكوى تقدمت بها وزارة الداخلية ضد اتحاد أطباء تركيا بعد نشره بيانا الأربعاء الماضي ينتقد بشكل ضمني التدخل العسكري التركي في سورية معتبرا أنه يطرح "مشكلة صحة عامة".

وتهجم أردوغان بشدة على بيان الأطباء ووصفه بأنه "مشين".

وبحسب صحيفة "حرييت"، يستهدف التحقيق أعضاء اللجنة المركزية لاتحاد الأطباء وعددهم 11 شخصا.

وأكد اتحاد الأطباء أنه تلقى تهديدات إثر انتقادات اردوغان.

ومنذ بداية تدخلها في سورية تسعى السلطات التركية إلى محاصرة أي انتقاد يوجه إليها.

وتم توقيف أكثر من 300 شخص بتهمة نشر "دعاية إرهابية" بسبب رفضهم التدخل في عفرين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

وعبرت منظمات غير حكومية عن قلقها ازاء حرية التعبير في تركيا.