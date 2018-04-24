زلزال يضرب جنوب شرق تركيا

أعلنت السلطات التركية الثلاثاء أن زلزالا بقوة 5.1 على مقياس ريختر ضرب ولاية أديامان جنوب شرقي تركيا.

وقالت وكالة الأناضول الرسمية إن مركز الزلزال الذي وقع في الساعة 03:34 بالتوقيت المحلي (12:34 ت غ) كان في بلدة صامصات.

وضرب الزلزال منطقة قريبة من سد أتاتورك على نهر الفرات.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم قوله إن المعلومات المتوفرة لغاية الآن لم تتحدث عن سقوط أي قتلى جراء الزلزال.

وأفاد قائمقام ولاية أديامان نور الله ناسي بإصابة نحو 39 شخصا بجروح أثناء محاولتهم الفرار من المباني.

وعادة ما تشهد تركيا حصول هزات أرضية، ويعد زلزال مرمرة الأعنف في تاريخ البلاد، إذ قضى بسببه أكثر من 17 ألف شخص عام 1999.