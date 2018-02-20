قوات موالية لدمشق تدخل عفرين

أعلنت قوات حماية الشعب الكردية دخول قوات موالية للنظام السوري إلى منطقة عفرين الثلاثاء.

وقالت القوات الكردية في بيان، إن القوات السورية دخلت عفرين بناء على طلب الأكراد وإنها ستنتشر في المنطقة الحدودية مع تركيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوحدات نوري محمود إن الحكومة السورية أرسلت وحدات عسكرية الثلاثاء "للتمركز على الحدود والمشاركة في الدفاع عن وحدة الأراضي السورية وحدودها".

وبث التلفزيون السوري الرسمي صورا من منطقة عفرين لدخول هذه القوات.

وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن القوات التركية استهدفت بالمدفعية أماكن وجود "القوات الشعبية" لدى وصولها إلى عفرين، في وقت ذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة أطلقت "نيرانا تحذيرية" باتجاه هذه القوات.

تحديث: 17:04 ت غ

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء إن قوات بلاده ستحاصر مدينة عفرين السورية، وذلك بعد نحو شهر على انطلاق الهجوم الذي تشنه أنقرة ضد مقاتلين أكراد في المدينة.

وأضاف أردوغان في خطاب ألقاه أمام أعضاء حزبه في البرلمان أن "القوات التركية ستحاصر مركز عفرين بشكل سريع خلال الأيام المقبلة".

وأشار بعض المحللين إلى أن القوات التركية وفصائل المعارضة المدعومة منها لم تحقق تقدما كبيرا في عفرين.

وقتل 94 مدنيا على الأقل نتيجة الهجوم التركي والقصف المدفعي على عفرين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتتهم وحدات حماية الشعب الكردية والمرصد السوري لحقوق الإنسان الجيش التركي بشن ما يشتبه في أنه هجوم بغازات سامة تسبب في سقوط جرحى في عفرين الأسبوع الماضي. ونفت تركيا استخدام غازات سامة في عفرين.

المصدر: وكالات