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فيديو مسرب.. أردوغان يطالب أعضاء حزبه بمراقبة الناخبين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أعضاء حزبه لمراقبة المواطنين الذين سيصوتون لحزب الشعوب الديموقراطي والضغط عليهم، حتى لا يحصل الحزب المعارض على أكثر من 10 في المئة من الأصوات، وفق فيدو مسرب نشرته وسائل إعلام تركية الجمعة.

وصور الفيديو في 9 حزيران/يونيو خلال لقاء أردوغان بقياديين محليين في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

ويظهر الرئيس التركي في الفيديو قائلا: "أصدقائي، حزبنا يجب أن يقوم بعمل مختلف بشأن حزب الشعوب الديموقراطي. لا أستطيع أن أقول هذا في العلن، لكني أتحدث معكم هنا الآن، لماذا؟ لأنه إذا لم يحصل حزب الشعوب الديموقراطي على هذه النسبة (10 في المئة)، فهذا يعني أننا سنكون في وضع أفضل".​

وطبقا للقانون التركي، يحتاج أي حزب إلى الحصول على 10 في المئة من الأصوات على مستوى البلاد ليحظى بمقاعد في البرلمان.

وطلب أردوغان من أعضاء الحزب مراقبة المصوتين بشكل لصيق في كل المناطق.

وأضاف الرئيس التركي: "تعرفون من سيصوت لمن.. إذا لم يكن ممثلينا في الأحياء يعرفون من سيصوت لمن، فيجب أن يستقيلوا، ستأخذون لائحة المصوتين لكل صندوق وستقومون بعملكم الخاص".

وندد حزب الشعوب الديموقراطي بالواقعة، وقال على حسابه الرسمي على تويتر إن أردوغان "يطالب الناس بشكل علني بأن يرتكبوا جريمة.. إنه يخطط لسرقة أصواتنا بالخداع وبالضغط (على المصوتين)".​

وتجري في تركيا انتخابات عامة في 24 من حزيران/يونيو، هي الأولى بعد تعديل الدستور وإعطاء صلاحيات أكبر لمنصب الرئيس.

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