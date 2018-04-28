تركيا.. اعتقال 'أزواج محتملين' لأتباع غولن

اعتقلت السلطات التركية السبت 63 شخصا تقول أنقرة إنها تشتبه بصلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، حسب ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين قولهم إن بعض الموقوفين عملوا "وسطاء زواج" لأتباع غولن الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة انقلاب عام 2016.

وأضافت أن آخرين كانوا ضمن قوائم لأزواج محتملين وضعها وسطاء الزواج.

وينفي غولن ضلوعه في محاولة الانقلاب ولم يعلق على تأكيد الحكومة التركية بأن مؤيديه يديرون خدمة وساطة للزواج.

واعتقل المشتبه بهم في اسطنبول و35 منطقة أخرى في أنحاء تركيا في إطار حملة أمنية نددت بها الأمم المتحدة وقوى غربية.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الشهر الماضي إن السلطات التركية اعتقلت 160 ألفا وصرفت من الخدمة عددا مماثلا تقريبا من الموظفين منذ محاولة الانقلاب.

ومن بين المعتقلين تم توجيه الاتهام رسميا لأكثر من 50 ألفا ظلوا مسجونين قيد المحاكمة.