تركيا تعيد أكثر من 1800 شخصا لوظائفهم

أعلنت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن تركيا أعادت الجمعة أكثر من 1800 موظف حكومي إلى دوائرهم بعد ثبوت عدم وجود أية صلة بينهم وبين رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب فاشلة في 2016.

وتم عزل هؤلاء الموظفين لتحميلهم تطبيقا مشفرا تقول أنقرة إنه وسيلة التواصل المستخدمة بين المسؤولين عن الانقلاب، لكنها أعلنت في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي أن التطبيق تم تحميله لدى آلاف الأشخاص دون علم منهم.

ومنذ محاولة الانقلاب، تم سجن أكثر من 50 ألف شخص، بمن فيهم موظفو خدمة مدنية وعناصر أمن، بانتظار المحاكمة، وتم تعليق أو فصل نحو 150 ألف شخص من وظائفهم.