اليونان ترفض شرط أردوغان للإفراج عن جنديين محتجزين في تركيا

رفض الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس بشكل قاطع الأحد شرط نظيره التركي رجب طيب إردوغان تسليم أنقرة ثمانية جنود أتراك متهمين بأنهم انقلابيون، مقابل الإفراج عن جنديين يونانيين معتقلين في تركيا.

وقال بافلوبولوس "من غير الوارد مبادلة جنديين يونانيين معتقلين بالجنود الأتراك الثمانية الموجودين في اليونان".

وتطالب تركيا بتسليم العسكريين الثمانية الذين فروا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب في تموز/يوليو 2016، لكن أثينا ترفض الاستجابة لهذا الطلب.

وقال الرئيس التركي خلال مقابلة بثتها شبكة "إن تي في" الخاصة "أرادوا أن نسلم الجنديين اليونانيين، لكننا قلنا لهم إنهم إذا أرادوا شيئا كهذا، فيجب أولا أن يسلّمونا الجنود الذين قاموا بانقلاب في بلادنا".

وأدى توقيف الجنديين اليونانيين اللذين دخلا الأراضي التركية بالخطأ حسب أنقرة أثناء قيامهما بدورية في أحوال جوية سيئة، إلى المزيد من التدهور في العلاقات المتوترة بالأساس بين تركيا واليونان.

ودعا رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس تركيا في بداية نيسان/أبريل إلى "تسريع الإجراءات القضائية" من أجل عودة الجنديين اليونانيين ووقف "التصعيد الكلامي".