فدرالية شمال سورية: الهجوم التركي فشل

نفى الرئيس المشترك للهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سورية سنحاريب برصوم المزاعم التركية بمقتل 649 مسلحا كرديا منذ انطلاق الهجوم على عفرين شمال غرب سورية في الـ20 من الشهر الجاري.

وقال برصوم الذي يشغل أيضا نائب رئيس الاتحاد السرياني في اتصال مع "راديو سوا" إن ما أدلت به رئاسة الأركان التركية غير صحيح والهدف منه التغطية على فشل الهجوم التركي في عفرين.

وأعلن المسؤول المحلي مقتل أكثر من 60 مدنيا وجرح أكثر من 160 آخرين، ناهيك عن عمليات نزوح واسعة للسكان جراء الهجوم التركي الذي قال إنه يستهدف بالأساس المدنيين وأماكن العبادة والمواقع الأثرية.

وطالب برصوم المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الهجوم التركي. كما حث المنظمات الحقوقية الدولية على كشف ما وصفها بانتهاكات الجيش التركي في شمال سورية.