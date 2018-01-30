تركيا.. اعتقالات تطال قيادات طبية انتقدت الهجوم على عفرين

اعتقلت السلطات التركية الثلاثاء ثمانية قياديين في نقابة الأطباء بعد انتقاد النقابة للهجوم التركي على عفرين شمال سورية. وأصدرت مذكرات اعتقال بحق ثلاثة آخرين.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الحكومية إن من بين المعتقلين رئيس النقابة راسيت توكل.

والنقابة التي تمثل 80 في المئة من الأطباء في تركيا نشرت بيانا قالت فيه إن "الحرب مشكلة صحية من صنع الانسان"، وختمت بيانها بـ "لا للحرب.. نعم للسلام".

ويواجه المعتقلون تهما عدة من بينها "الحض عل الكراهية وتشريع أعمال منظمة إرهابية"، في إشارة إلى قوات حماية الشعب الكردية.

وقد نددت منظمة العفو الدولية (آمنستي) بالاعتقالات وقالت إن نقابة الأطباء التركية تلقت تهديدات بالعنف عن طريق البريد الإلكتروني والهاتف، وصولا إلى الاعتقالات الأخيرة.

وقال الباحث في المنظمة في تركيا آندرو قاردنر إن هذا "استهداف غير منطقي لأناس يعبرون عن وجهم نظرهم بطريقة سلمية".

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزراء سابقين وكتابا وممثلين بـ "الخونة" إثر توقيعهم نهاية الأسبوع الماضي رسالة موجهة للبرلمان تطالب بوقف الحرب في سورية.

وأقرت وزارة الداخلية التركية الاثنين باعتقال أكثر من 300 معارض للهجوم التركي على عفرين.