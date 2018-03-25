تركيا تشن هجوما على مدينة عراقية

قالت تركيا الأحد إنها بدأت هجوما بريا في شمال العراق بدعوى ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المناهض لأنقرة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال كلمة ألقاها في طرابزون "قلنا إننا سندخل سنجار أيضا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك"، مشيرا إلى أن تركيا "ليست دولة احتلال".

وكان مسؤولون محليون في العراق قد أفادوا الأسبوع الماضي بتوغل قوات تركية لمسافة 15 كيلومترا في الأراضي العراقية.

وقال قائمقام قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل في إقليم كردستان كرمانج عزت، لموقع "الحرة"، إن القوات التركية التي عبرت الحدود كانت مدعومة بغطاء جوي، وتمركزت في منطقة سيدكان، وأضاف أنها انشأت مواقع عسكرية ثابتة في المنطقة التي تقع في مثلث حدودي بين العراق وإيران وتركيا.

وكان حزب العمال قد أعلن الجمعة سحب عناصره من سنجار بعد "انتهاء مهمتهم" وتلبية لطلب من الحكومة العراقية والأكراد الأيزيديين، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في سنجار أصبح مستتبا وأن الأكراد الأيزيديين أعادوا تنظيم صفوفهم وأصبحوا قادرين على حماية أنفسهم.