للمرة السادسة.. تركيا تمدد حالة الطوارئ

وافق البرلمان التركي على مذكرة تقدمت بها الحكومة لتمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر إضافية اعتبارا من الجمعة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وهذا هو سادس تمديد من نوعه لحالة الطوارئ التي قادت إلى حملة اعتقالات واسعة النطاق، حيث يسمح التمديد للرئيس ومجلس الوزراء بتجاوز البرلمان في إقرار قوانين جديدة وتقييد الحقوق والحريات أو تعليقها.

وتفرض تركيا حالة الطوارئ منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت في 21 تموز/ يوليو 2016.

وتشن السلطات التركية حملة شرسة ضد مؤيدي الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب بينما ينفي الأخير ذلك بشدة.

وتتهم منظمة العفو الدولية تركيا بالقيام بعمليات تسريح "تعسفية" و"جائرة" و"لدوافع سياسية"، وأعلنت في أيار/مايو الماضي أن السلطات سرحت أكثر من 100 ألف شخص بمراسيم- قوانين بموجب حالة الطوارئ.