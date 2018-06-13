تركيا.. تهم 'التآمر' تلاحق لاعبي كرة سابقين

يواجه ستة من اللاعبين السابقين في المنتخب التركي لكرة القدم، أحكاما بالسجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما بتهمة الانضمام لجماعة فتح الله غولن، حسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية الأربعاء.

وتتهم أنقرة جماعة فتح الله غولن بتدبير محاولة انقلاب 2016.

وتحقق السلطات في أن يكون هؤلاء اللاعبون قد شكلوا "كيانا" في أوساط كرة القدم التركية.

وطالب الادعاء بسجن اللاعبين السابقين لفترات تتراوح بين سبعة و15 عاما بتهمة "الانضمام لجماعة إرهابية مسلحة".

ومن بين هؤلاء عمر جاتكيتش الذي كان ضمن تشكيلة المنتخب في كأس العالم 2002، وبالإضافة إلى بكر إرتيغون وظافر بيريول وإيغور بورال.

وتحتجز السلطات حاليا كلا من جاتكيش وبيريول.

ويواجه اللاعب السابق هاكان شوكور التهم ذاتها في قضية منفصلة.