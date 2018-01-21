تركيا تمنع تظاهرات مناهضة لهجومها على عفرين

منعت قوات الأمن التركية الأحد تنظيم تظاهرتين رفضا للهجوم التركي على منطقة عفرين في شمال سورية، كما حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أي حركة احتجاجية.

وقامت الشرطة التركية بمنع متظاهرين من التجمع في كاديكوي على الضفة الآسيوية لإسطنبول واعتقلت سبعة أشخاص على الأقل.

وحالت السلطات دون تنظيم مظاهرة أخرى في دياربكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرق البلاد.

وكان مقررا أن يجري التحرك قرب المقر المحلي لحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد.

وحذر أردوغان الأحد من أن من يتظاهرون تلبية لدعوة أوساط مؤيدة للأكراد ضد هجوم أنقرة في عفرين سيدفعون "ثمنا باهظا جدا".

وفي وقت سابق، حذر الرئيس التركي حزب الشعوب الديموقراطي من أي محاولة لتنظيم تجمعات ضد الهجوم.

وندد مسؤولون حزب الشعوب الديموقراطي بالهجوم التركي متهمين أنقرة بأنها تريد "احتلال" مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال سورية.