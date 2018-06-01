مئات الأتراك يحيون ذكرى احتجاجات 2013

خرج مئات المعارضين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مسيرة الخميس في وسط إسطنبول إحياء للذكرى السنوية الخامسة للاحتجاجات التي شكلت عام 2013 تحديا خطيرا لسلطته.

وبدأت تلك الاحتجاجات في نهاية آيار/مايو 2013 تنديدا ببناء مركز تسوق في حديقة غيزي قرب ميدان تقسيم في وسط إسطنبول، وتحولت لاحقا الى حركة احتجاج في كل أنحاء البلاد ضد أردوغان الذي كان آنذاك رئيسا للوزراء.

وتوجه المتظاهرون إلى ميدان تقسيم الخميس حاملين لافتات كتبوا عليها "الظلام سيتلاشى، غيزي ستبقى"، وسط مراقبة الشرطة.

وكُتب على لافتة أخرى "نحن محتجو غيزي. هم (الحكومة) يوشكون على الرحيل"،

وحمل بعض المتظاهرين صورا لثمانية اشخاص قُتلوا خلال أعمال عنف في نهاية حزيران/يونيو 2013.

ولم يتمكن المتظاهرون من الوصول إلى حديقة غيزي بسبب طوق فرضته الشرطة، لكن لم تُسجل أي اشتباكات واسعة النطاق بين الطرفين.