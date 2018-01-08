الحكومة التركية تقرر تمديد حالة الطوارئ

تمدد السلطات التركية العمل للمرة السادسة بحالة الطوارئ السارية منذ محاولة انقلاب تموز/يوليو 2016، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة الاثنين.

وقال نائب رئيس الوزراء بكر بوزداق خلال مؤتمر صحافي في أنقرة إن حالة الطوارئ التي تنتهي في 19 كانون الثاني/يناير "سيتم تمديدها مرة أخرى".

وتابع بوزداق أن المسألة ستكون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمن القومي قبل أن تعرضها الحكومة على مجلس النواب.

وسيشكل إقرار الإجراء في مجلس النواب التمديد السادس لحالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب.

وتشن السلطات التركية التي تزيد حالة الطوارئ من صلاحياتها بشكل واسع، حملة شرسة ضد مؤيدي الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بالوقوف وراء محاولة الانقلاب بينما ينفي هذا الأخير ذلك بشدة.

واستهدفت حملات التطهير معارضين مؤيدين للأكراد ووسائل إعلام معارضة للسلطة ومنظمات غير حكومية.

وتم توقيف أكثر من 55 ألف شخص وإقالة أكثر من 140 ألف آخرين.