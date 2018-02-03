تركيا متهمة باستخدام 'القوة المميتة' ضد اللاجئين السوريين

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش تركيا باستخدام "القوة المميتة" ضد اللاجئين السوريين الذين يحاولون عبور الحدود إلى أراضيها، ودعتها إلى "وقف إعادتهم قسريا".

وقالت إن قوات حرس الحدود قتلت في الشهور الأخيرة 10 أشخاص، حاولوا عبور الحدود، بينهم طفل.

وجاء في بيان للمنظمة أن عناصر تلك القوات "يطلقون النار عشوائيا... ويعيدون بشكل جماعي طالبي اللجوء السوريين" الذين يحاولون العبور.

واتهم لاجئون نجحوا في العبور إلى تركيا قوات حرس الحدود بإطلاق النار عليهم وضربهم واحتجازهم وحرمانهم من المساعدة الطبية.

ونقل البيان عن نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لما فقيه قولها إن "السوريين الهاربين إلى الحدود التركية بحثا عن الأمان واللجوء يُجبرون على العودة مرة أخرى بالرصاص وإساءة المعاملة".

وتستضيف تركيا أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري وتسعى حاليا إلى نقل النازحين إلى مخيمات على الجانب السوري للحدود.

المصدر: أ ف ب