تركيا تشن هجوما جديدا في سورية

بدأت تركيا الثلاثاء هجوما جديدا على مدينة تل رفعت التابعة لحلب شمال سورية، بالتعاون مع فصائل سورية معارضة لدمشق وموالية لأنقرة.

ويأتي هذا التحرك نحو المدينة التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية، بعد سيطرة الأتراك على عفرين في إطار هجوم بري أطلقته تركيا في 20 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وسائل إعلام تركية قالت من جانبها إن القوات التركية والفصائل الموالية لها بسطت سيطرتها على تل رفعت. وقالت صحيفة حرييت نقلا عن مصادر محلية إن تلك القوات تمكنت من دخول المنطقة وتحييد جميع " الإرهابيين" فيها، في إشارة إلى قوات حماية الشعب السورية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال من جانبه إن السيطرة على تل رفعت تمت في إطار "اتفاق روسي-تركي" ومخطط يهدف لتغيير ديموغرافية المنطقة.

غير أن القيادي بوحدات حماية الشعب بدر جيان نفى سيطرة الأتراك على المدينة، وقال لموقع "الحرة" إن القوات الروسية ما زالت موجود في تل رفعت.

وشدد جيان على أن قواتهم "ستقاتل أي وجود تركي في المنطقة حتى لو تم اتفاق مع الروس بشأن ذلك".