تركيا.. محكمة تقضي بإبقاء القس الأميركي برونسون قيد الاحتجاز

قررت محكمة تركية الاثنين إبقاء القس الأميركي آندرو برونسون الذي يحاكم بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" قيد الاحتجاز، وحددت موعد الجلسة المقبلة في 18 تموز/يوليو.

واستؤنفت الاثنين محاكمة جونسون التي أثارت توترا في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، ورفض القس مجددا الاتهامات الموجهة إليه.

ويواجه جونسون (50 عاما) الذي كان مسؤولا عن كنيسة للبروتستانت في مدينة إزمير غربي تركيا عندما اعتقل في تشرين الأول/أكتوبر 2016، عقوبة بالسجن قد تصل إلى 35 عاما في حال إدانته.

وكان قد اعتقل في إطار حملة اعتقالات واسعة أطلقتها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب على حكم الرئيس رجب طيب أردوغان منتصف عام 2016.

ويتهم برانسون بالقيام بنشاطات مؤيدة لحركة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء الانقلاب الفاشل.