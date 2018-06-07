تركيا.. أحكام بسجن ألفي شخص منذ المحاولة الانقلابية

أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غول الخميس أن المحاكم في تركيا أصدرت حتى الآن أحكاما بالسجن بحق أكثر من ألفي مشتبه بهم على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال الوزير لوكالة أنباء الأناضول: "من بين 287 قضية في المحاكم، تم البت في 171. وحكم على 2140 متهما بالسجن وتمت تبرئة 1478 متهما".

وتوقع البت في باقي القضايا بنهاية عام 2018.

وتتهم الحكومة التركية الداعية الإسلامي عبد الله غولن بتدبير المحاولة الانقلابية التي وقعت قبل عامين. واعتقلت السلطات الآلاف من بينهم جنود وضباط وقضاة، وطردت وأوقفت موظفين حكوميين بموجب حالة الطوارئ.