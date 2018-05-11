دميرتاش يشكك في نزاهة الانتخابات التركية المقبلة

شكك مؤسس حزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرتاش في نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المقررة الشهر المقبل.

وقال دميرتاش في تصريحات مكتوبة لوكالة أسوشييتد برس، من سجنه، إن الانتخابات "لن تكون نزيهة".

وأعرب عن أمله في أن يحقق حزبه مكاسب أكبر في هذه الانتخابات، وأن يعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "الرد المناسب في صناديق الاقتراع".

وتنفي الحكومة التركية بشدة أن تكون الانتخابات "غير نزيهة"، وتقول إن هذه الاتهامات تهدف إلى "تشويه سمعة الديموقراطية التركية".

يذكر أن السلطات التركية اعتقلت أكثر من مئة ألف شخص منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016.

ومن بين هؤلاء دميرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديموقراطي، الذي أعلن حزبه ترشيحه أمام أردوغان في انتخابات الرئاسة.

وكان الرئيس التركي قد أعلن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة في 24 حزيران/يونيو 2018 بعدما كانت مقررة في 2019.