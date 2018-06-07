الانتخابات التركية.. المغتربون يبدأون التصويت

انطلقت الخميس عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية للمغتربين في كل من ألمانيا والنمسا وفرنسا.

وتستمر عملية التصويت في الانتخابات التركية في الخارج حتى 19 حزيران/ يونيو الجاري عبر 123 مركزا انتخابيا في 60 دولة.

ويحق لحوالي ثلاثة ملايين تركي في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تنظم قبل موعدها بعام. ويقيم حوالي نصف الناخبين في الخارج في ألمانيا حيث خصصت مراكز اقتراع في 13مدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن التصويت داخل تركيا سينظم في 24 حزيران/ يونيو.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية ستة مرشحين فيما تتنافس ثمانية أحزاب سياسية في الانتخابات البرلمانية.