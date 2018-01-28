العملية التركية في عفرين.. 'مجازر' بحق المدنيين

صدت قوات سورية الديمقراطية هجوما بريا شنه الجيش التركي والفصائل السورية المتحالفة معه على تلة قسطل في ساعات الصباح الأولى في ناحية شرا، وصفه المركز الإعلامي للقوات الكردية بـ"العنيف".

وأوضح المركز الإعلامي أن "الاشتباكات استمرت لساعات واستطاعت خلالها قوات سورية الديمقراطية صد الهجوم وتكبيد القوات التركية خسائر في الأرواح".

وتشن القوات التركية هجوما بريا على مناطق عفرين وريفها منذ نحو 10 أيام. واتهمت القوات الكردية أنقرة بارتكاب مجازر بحق المدنيين.

ونشر المركز الإعلامي لقوات سورية الديموقراطية صورا قال تظهر جثثا وجرحى قال إنها لمدنيين في عفرين.

وأشارت الرئيسة المشتركة للهيئة التنفيذية للفدرالية الديمقراطية لشمال سورية فوزة اليوسف إلى أن العملية التركية أسفرت خلال الساعات الـ24 الأخيرة عن مقتل أفراد عائلتين من النازحين، بالإضافة إلى 70 مدنيا على الأقل خلال أسبوع، ونفت تحقيق الجيش التركي والفصائل السورية المتحالفة معه أي تقدم ميداني باتجاه عفرين.