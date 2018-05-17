منافس أردوغان: الرئيس التركي يدفع البلاد للهاوية

اتهم محرم إينجه، المرشح الرئاسي لحزب المعارضة الرئيسي في تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان بـ"دفع البلاد نحو الهاوية".

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال مرشح حزب الشعب الجمهوري: "إنه يأخذ البلاد إلى الهاوية. البنك المركزي يجب أن يكون مستقلا وكذلك المؤسسات الاقتصادية الأخرى. يجب تنفيذ اللوائح".

وكان أردوغان قد صرح هذا الأسبوع بأنه يخطط لإحكام السيطرة على الاقتصاد بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الشهر المقبل، وهي التصريحات التي أدت إلى هبوط الليرة إلى مستويات قياسية جديدة.

وقال إنجه في المقابلة إن الرئيس تهيمن عليه "هواجس أيديولوجية"، وتعهد بأنه في حالة انتخابه فسوف يلغي بعض الصلاحيات التي منحت للرئاسة، قائلا إنها تسلم لشخص واحد سيطرة كاملة على الميزانية والقضاء والسلطة التنفيذية.

ورأى أن "حالة وسائل الإعلام تدمي القلوب. لقد استسلموا وركعوا"، مضيفا أنه أبلغ القنوات التلفزيونية بأنها إن لم تبدأ في تغطية خطاباته فسوف ينظم تجمعا حاشدا خارج مقراتها مباشرة لإحراجها.

ويسعى إينجه (54 عاما) لإقناع الناخبين بنفسه كخيار موثوق عندما ينافس أردوغان في انتخابات 24 حزيران/يونيو التي ستشكل علامة فارقة في تاريخ تركيا الحديث.