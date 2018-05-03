تويتر تدعو المستخدمين لتغيير كلمات السر

حثت شركة "تويتر" المالكة لمنصة التواصل الاجتماعي الشهيرة الخميس في بيان المستخدمين على تغيير كلمات السر الخاصة بهم بعد خلل فني أدى إلى كشف هذه البيانات في نظام كمبيوتر داخلي خاص بالشركة.

وقالت الشركة إن خللا تم اكتشافه مؤخرا "أدى إلى تخزين كلمات سر بشكل مكشوف في سجل داخلي".

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ — Twitter Support (@TwitterSupport) May 3, 2018

وأوضحت أن الخلل تم إصلاحه وأنه "لا توجد إشارة على اختراق (كلمات السر) أو إساءة استخدامها من قبل أي أحد".

غير أن الشركة دعت "من باب الاحتياط" كل المستخدمين، والذين يزيد عددهم على 330 مليون مستخدم، إلى تغيير كلمات السر الي يستخدمونها للولوج إلى "تويتر".