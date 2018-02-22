طفلتان سوريتان للعالم: 'لقد خيبتم أملنا'

نور وآلاء طفلتان من الغوطة الشرقية أملهما الوحيد في الوقت الحالي هو وقف آلة الحرب المستعرة هناك، والعيش بسلام مثل الكثير من أطفال العالم.
ولإيصال رسالتهما، أنشأت الأختان حسابا على موقع تويتر لإسماع صوتهما وصوت آلاف الأطفال في المنطقة التي تحاصرها القوات النظامية منذ عام 2013.
أصبحت نور (10 سنوات) وآلاء (8 سنوات) مراسلتين من موقع المعركة، ومتحدثتين باسم الأطفال المفجوعين الذين يهدد براءتهم التجويع والخوف.
رسالتهما كانت واضحة "أوقفوا الحرب"، مستخدمتين اللغة الإنكليزية في تغريداتهما وتعليقاتهما حتى تصل للعالم بسهولة.
يوم الأربعاء قصف النظام السوري منزلهما، وظهرتا في مقطع فيديو تم تصويره بعد القصف مباشرة، ويبدو في المقطع تصاعد الدخان في المكان، وصوت نور التي قالت إن "نظام الأسد استخدم كل قوته لتدمير الغوطة":
الطفلتان نور وآلاء..— الحرة (@alhurranews) February 22, 2018
حين قصف النظام السوري منزلهما في الغوطة الشرقية pic.twitter.com/9H1vZTnlsn
وفي رسالة أخرى قبل حوالي يومين من استهداف منزلهما، قالت نور للعالم، بينما يسمع في الخلفية صوت القصف: "أنقذوا أطفال الغوطة قبل فوات الأوان":
To everyone who can hear me we are in danger please help us before it's too late #EastGhouta#Syria #SaveGhouta pic.twitter.com/321YhYjWow— Noor And Alaa (@Noor_and_Alaa) February 19, 2018
تستخدم الأختان الموقع منذ عدة أشهر لتسليط الضوء على مأساة أطفال المنطقة المحاصرين.
في مقطع فيديو سابق، وقفت نور أمام منزل يبدو أنه تعرض لقصف، وظهر في الخلفية تجمع للناس حول المكان:
All the world is promising to help the people and the children of #Ghouta but didn't fulfill.— Noor And Alaa (@Noor_and_Alaa) January 19, 2018
Why? #BreakGhoutaSiege #EastGhouta#Syria pic.twitter.com/klnnDRRhwZ
وجاء في تغريدة أن "الأطفال في الغوطة محرومون من كل شيء":
#Children of Besiged #Ghouta have been deprived from every thing— Noor And Alaa (@Noor_and_Alaa) February 17, 2018
They are facing difficulties in their life #Syria#SaveGhouta pic.twitter.com/UE7uNknorh
في كانون الثاني/يناير الماضي، نشر حساب الأختين مقطع فيديو يظهرهما أثناء قيامهما بصنع الخبز من الشعير. وتقول التغريدة المرفقة إن الأهالي في الغوطة يستخدمون الشعير لصناعة الخبز، وإن سعر كيلوغرام واحد منه وصل إلى دولارين، وتعتبر عائلتها محظوظة لأنها تجد الشعير لسد رمق أطفالها، في حين لا تستطيع كثير من الأسر ذلك:
Our bread is made of barley because of the siege and very hight prices here in #Ghouta— Noor And Alaa (@Noor_and_Alaa) January 22, 2018
The price for one KG barley is 2 dollars and the bread 4 dollars per kilo gram
Many families in #EastGhouta don't even have barely to eat
So we are a bit lucky!#GhoutaIsBleeding #Syria pic.twitter.com/l5n04yEFvu
ورسالة أخرى كانت واضحة: "نحن أطفال الغوطة المحاصرة. نموت من الجوع والقصف. نشعر بخيبة أمل لأن العالم لم يساعدنا. نريد أن نعيش في سلام مثل أطفال العالم":
We are the children of besieged #Ghouta.— Noor And Alaa (@Noor_and_Alaa) January 20, 2018
We are dying of hunger and bombing
We are disappointed because the world didn't help us.
They have let us down.
We want to live in peace like all the children of the world.#GhoutaIsBleeding #Syria pic.twitter.com/FM3G6U3S1w