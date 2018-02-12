بتشجيع روسي.. سباق نووي في المنطقة العربية

أظهر تقرير نشره معهد السياسات والاستراتيجية في إسرائيل أن هناك إقبالا متزايدا من البلدان العربية على بناء محطات للطاقة النووية، ليست فقط للاستخدامات السلمية، وإنما لأغراض أخرى.

وتحظى هذه التطلعات، حسب التقرير، بتشجيع من قبل روسيا المعنية بتزويد الدول العربية بالتكنولوجيا النووية، "كعامل مساعد على تعزيز النفوذ الروسي في المنطقة".

ووفقا للتقرير الذي أعده مدير البحوث في المعهد الخبير الإسرائيلي شاؤول شاي فأن الإمارات العربية المتحدة ستكون أول دولة تقوم بتشغيل مفاعل نووي مصنع في كوريا الجنوبية.

ويرجح التقرير أن تخطو دول مصر والسعودية والأردن والسودان وتونس والجزائر خطى الإمارات، بعد أن أعلنت اعتزامها بناء مفاعلات نووية، ويقوم كل من هذه البلدان حاليا بتنفيذ الخطة.

وعلى الرغم من أن هذه البلدان تقول إنها بحاجة إلى التكنولوجيا النووية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لأغراض اقتصادية، إلا أن التقرير يكشف أن هذا ليس السبب الوحيد لمساعيهم هذه.

رد عربي على برنامج طهران النووي

ويقول التقرير الإسرائيلي إن التزود بالتكنولوجيا النووية هي بمثابة رد العالم العربي السني، على البرنامج النووي الإيراني.

وفي حين يشير التقرير إلى أن هناك فرقا كبيرا بين القدرة على تطوير برنامج نووي، والحصول على المعرفة والتكنولوجيا النووية ومفاعل نووي لأغراض الطاقة، فإن وجود المعرفة والبنية التحتية النووية يمكن أن يساعد على تسريع العمليات التي تهدف إلى تحويل التكنولوجيا المدنية إلى عسكرية.

ويتوقع أن تكون السعودية، وفقا للتقرير، هي الدولة الثانية بعد الإمارات التي ستتمكن من الحصول على مفاعلات نووية، إذ تستعين منذ 2011 بشركة أجنبية لإجراء رصد شامل للأراضي السعودية للخروج بتوصيات حول أفضل موقع لإنشاء مفاعل نووي في المملكة.

مصر تنوي بناء أربعة مفاعلات

ويشير التقرير إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتمع قبل عدة أسابيع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للتوقيع على اتفاقية تعاون لإنشاء منشأة نووية قرب الإسكندرية.

وينص الاتفاق الذي وقع مع شركة روساتوم للطاقة الذرية الروسية على أن تقدم موسكو العون والخدمات لمصر في إقامة أربعة مفاعل نووية على مدار 60 عاما قادمة.

ويأتي هذا الاتفاق إلى جانب اتفاقات مماثلة وقعتها روسيا مع دول أخرى كالسودان والجزائر وتونس، كما يسعى الأردن هو الآخر للحصول على التكنولوجيا النووية بمساعدة كوريا الجنوبية.