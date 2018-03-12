سكة حديد تربط الإمارات بالسعودية في 2021

قال مسؤول كبير في قطاع النقل الإماراتي الاثنين إن بلاده ستمد خطا للسكك الحديدية يربطها بالسعودية بحلول نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وذكر المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية عبد الله سالم الكثيري خلال مؤتمر في دبي أنه "جرى تأجيل انشاء الشبكة المزمعة لنقل الركاب والبضائع البالغ طولها 2100 كيلومتر التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي ثلاث سنوات على الأقل إلى 2021".

وكانت الإمارات قد علقت بناء الجزء الخاص بها من الشبكة في 2016، بينما قالت سلطنة عمان إنها ستحول تركيزها إلى بناء شبكتها الداخلية.

وكانت دراسات سابقة صدرت في 2015، قد أشارت إلى أنه سيتم استثمار أكثر من 200 مليار دولار لبناء سكك حديدية في منطقة الخليج، بطول يتجاوز 40 ألف كيلومتر.