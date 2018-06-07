إطلاق رؤية مشتركة للتكامل بين الإمارات والسعودية

أعلنت الإمارات والسعودية إطلاق "استراتيجية العزم" وهي رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا تضم 44 مشروعا حيويا مشتركا، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وحدد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، مدة 5 سنوات لتنفيذ هذه المشروعات في المجالات الاقتصادية والتنموية والعسكرية.

وقال آل نهيان "إن اقتصادي الإمارات والسعودية يمثلان ناتجا محليا إجماليا يبلغ تريليون دولار، وصادراتهما المشتركة الرابعة عالميا بقيمة 750 مليار دولار، بالإضافة إلى 150 مليارا سنويا إجمالي مشاريع البنية التحتية، مما يولد فرصا هائلة واستثنائية للتعاون".

وتنظم "استراتيجية العزم" التعاون والتكامل في المجال الأمني والعسكري بين البلدين بحيث يتم تنسيق المساعدات العسكرية الخارجية وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.

وتضم الاستراتيجية خطة موحدة للأمن الغذائي والمخزون الطبي، واستثمارا مشتركا في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات بين البلدين، وإنشاء شركة للاستثمار الزراعي برأس مال خمسة مليارات درهم (1.3 مليار دولار أميركي) وصندوقا استثماريا مشتركا للطاقة المتجددة، وآخر للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتؤكد الاستراتيجية على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية، وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه ومشاريع البنية التحتية بقيمة 150 مليار دولار سنويا.