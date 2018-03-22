مرة أخرى.. تأجيل تشغيل المفاعل النووي الإماراتي

قال مصدران لوكالة رويترز إن المفاعل النووي الإماراتي الذي كان مقررا تشغيله العام الماضي تأجل افتتاحه مرة أخرى إلى العام المقبل، بسبب مشكلات تتعلق بالتدريب.

وتبني الإمارات أربعة مفاعلات نووية في أحد أكبر المشروعات النووية الجديدة في العالم، وستكون أول دولة تشغل مفاعلات نووية في منطقة الخليج.

وفي العام الماضي، تأجل تشغيل أول مفاعل لمدة عام إلى 2018 لأن الشركة المشغلة لم تكن جاهزة.

وتتولى بناء المفاعلات شركة كيبكو الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية.

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وقال أحد مصدري رويترز: "الخطة لم تنجح والوقت المتاح ضيق... أبلغوا الناس أنه سيكون في 2019".، مشيرا إلى أن الإمارات لا تمتلك "الثقافة النووية".

وأوضح المصدر الثاني أن شركة نواة التي تدير المفاعلات عينت حوالي 1800 شخص للعمل في المفاعلين الأول والثاني لكنهم يفتقدون "للخبرة النووية".

وكانت الإمارات قد قالت في أيلول/سبتمبر الماضي إن المفاعلين الثاني والثالث اكتملا بنسبة 86 و76 في المئة على الترتيب، في حين أن حجم تنفيذ الأعمال في المفاعل الرابع بلغ 54 في المئة.

وسيبلغ إجمالي طاقة توليد الكهرباء للمفاعلات الأربعة في محطة براكة النووية 5600 ميغاوات، وستنتج نحو ربع الطاقة الكهربائية في الإمارات.

المصدر: رويترز