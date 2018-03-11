الإمارات تعرض إعادة إعمار منارة الحدباء

أعلنت الحكومة العراقية الأحد أن الإمارات تقدمت بمبادرة للتكفل بإعادة إعمار جامع النوري ومنارة الحدباء الشهيرة في مدينة الموصل، حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وأوضح البيان إن السفير الإماراتي في بغداد حسن أحمد الشحي نقل هذا العرض إلى العبادي.

وأضاف البيان أن "السفير الإماراتي قال إن مندوبا خاصا من دولة الإمارات العربية المتحدة سيأتي إلى بغداد لهذا الغرض".

ودمّر مسجد النوري ومنارته الحدباء، المعلم الشهير في الموصل الذي يعود إلى القرن الثاني عشر، في حزيران/يونيو 2017 على يد مقاتلي تنظيم داعش المتشدد.

ومسجد النوري الذي يحمل اسم نور الدين زنكي موحد سورية والذي حكم لفترة الموصل وأمر ببنائها في 1172، كان دمر وأعيد إعماره في 1942 في إطار مشروع تجديد.

والمنارة الحدباء للمسجد التي حافظت على هيكلها لتسعة قرون هي المعلم الوحيد الباقي من المبنى الأصلي للمسجد.

وسعى تنظيم داعش قبل اندحاره في 2017 إلى أن يجعلها رمزا لحكمه بعد رفع رايته السوداء على قمة المنارة التي يبلغ ارتفاعها 45 مترا.