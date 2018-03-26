أبو ظبي: مقاتلتان قطريتان تعترضان طائرتين مدنيتين إماراتيتين

اتهمت أبوظبي مقاتلتين قطريتين الاثنين بالاقتراب "بصورة خطيرة" من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الإمارات لدى عبورهما أجواء البحرين، في ثالث حادث من نوعه بين طائرات الدولتين الخليجيتين.

وأعلنت "الهيئة العامة للطيران المدني" الإماراتية في بيان عن "اقتراب مقاتلتين قطريتين ظهر اليوم بصورة خطيرة من طائرتين مدنيتين مسجلتين في الدولة في المجال الجوي الذي يقع تحت إدارة مملكة البحرين".

وأضافت أن هذا الأمر دفع بقائد إحدى الطائرتين "إلى إجراء مناورة لتفادي الاصطدام بالطائرتين المقاتلين القطريتين"، معتبرة أن الحادث يمثل "عملا استفزازيا".

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو الفائت بعدما اتهمتها الدول الأربع بدعم الإرهاب والتقرب من إيران، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

واتخذت الدول الأربع إجراءات عقابية بحق قطر في محاولة لتضييق الخناق عليها تجاريا واقتصاديا، وبينها منع الطائرات القطرية من دخول أجوائها.

وانخرطت الامارات وقطر في سجال بشأن انتهاكات للمجال الجوي خلال الاشهر الأخيرة. وسبق وأن اتهمت الإمارات مقاتلات قطرية بالاقتراب من طائرات مدنية في أجوء البحرين في مناسبتين.

واتهمت الدوحة من جهتها المقاتلات الإماراتية بانتهاك أجوائها في كانون الأول/ديسمبر وتقدمت بشكوى رسمية لدى الأمم المتحدة.