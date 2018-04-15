الإمارات توقف تدريب الجيش الصومالي

أعلنت الإمارات الأحد وقف تدريب قوات صومالية ضمن برنامج بدأته في 2014، بعد إعلان مقديشو إلغاء اتفاق للتعاون العسكري ومصادرة أموال إماراتية كانت في طائرة مدنية.

وقالت وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية "قررت دولة الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014".

وأعلنت الحكومة الصومالية الأسبوع الماضي أنها صادرت في مطار مقديشو 9,6 ملايين دولار من طائرة وصلت من الإمارات، وانها فتحت تحقيقا لتحديد مصدر هذا المال الذي اعتبرت أنه وصل عن طريق "التهريب".

لكن الامارات اعترضت بشدة على هذه الرواية وأكدت أن المال كان هدفه دعم الجيش الصومالي، مشيرة الى أن أجهزة الأمن الصومالية اعتدت على طاقم الطائرة.

وأعلن وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل بدوره إلغاء الاتفاق عسكري مع أبو ظبي.

وأوضح بيان وكالة الأنباء الإماراتية أن القوات الإماراتية نفذت عدة دورات تدريبية تخرج منها الآلاف، لافتا إلى أن الإمارات تدفع رواتب 2407 جنود صوماليين.

وبرز التوتر بين الإمارات والصومال منذ أشهر في ظل استمرار رفض مقديشو اتخاذ موقف في الأزمة الدبلوماسية بين الإمارات وقطر.

وقطعت الإمارات وثلاث دول عربية أخرى هي السعودية والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في حزيران/يونيو 2017، متهمة الدوحة بدعم جماعات متطرفة، وهو ما تنفيه قطر.