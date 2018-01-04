الإمارات ترفع حظر السفر عن التونسيات

أفادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية الخميس بأن السلطات المختصة قررت إعادة الإجراءات المتبعة في ما خص رحلات الطيران بين الإمارات وتونس، إلى ما كانت عليه "قبل الظرف الطارئ"، حسبما نقلت عنها وكالة أنباء الإمارات.

وبررت الوزارة قراراها بأنه أتى "في ضوء التواصل الأمني المكثف والمعلومات التي تم الحصول عليها من الجانب التونسي".

وثمنت وزارة الخارجية "غاليا المعلومات التي أفاد بها الجانب التونسي، وحرصه على تبديد كل دواعي القلق التي كانت لدى الناقلات الوطنية لدولة الإمارات، الأمر الذي يكفل أعلى درجات الأمن والسلامة للرحلات الجوية وركابها".

ومنعت الإمارات في 22 كانون الأول/ ديسمبر صعود تونسيات على متن رحلات متجهة إلى الإمارات أو على متن طائرات إماراتية، ما أثار حالة من الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي، برغم أن السلطات الإماراتية أرجعت سبب المنع إلى "معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية".

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية في 25 كانون الأول/ ديسمبر إن الإمارات لديها معلومات عن احتمال تنفيذ تونسيات أو نساء يحملن جوازات سفر تونسية "عمليات إرهابية" في الإمارات.