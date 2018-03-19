سيارة ذاتية القيادة تقتل امرأة في أريزونا

لقت امرأة مصرعها في ولاية أريزونا الأميركية بعد أن صدمتها سيارة ذاتية القيادة تابعة لشركة أوبر، في حادثة هي الأولى من نوعها.

وكانت السيارة في وضعية القيادة الذاتية مع وجود سائق خلف المقود للتحكم فيها عند الضرورة، عندما صدمت إيلاين هيرزبرغ (49 عاما) في مدينة تمبي.

وذكرت شرطة المدينة أن الضحية كانت تعبر الطريق خارج ممر المشاة مساء الأحد عندما وقعت الحادثة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت هيرزبرغ راجلة وقت الحادث إذ عثر على دراجة متحطمة في موقع الحادث.

وقالت شركة أوبر من جانبها أنها أوقفت التجارب على السيارات ذاتية القيادة في تمبي وبيتسبرغ وسان فرانسيسكو وتورنتو.