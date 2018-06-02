سائق 'أوبر' يقتل راكبا في كولورادو

أطلق سائق "أوبر" النار على راكب وأرداه قتيلا، قبل أن تصطدم السيارة التي كانا يستقلانها بجانب أحد الطرق السريعة في مدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية، حسب ما أفادت الشرطة.

وقالت الشرطة إن شجارا نشب بين الراكب والسائق أدى إلى الحادث، وإن السائق هو الذي أبلغ الشرطة بالواقعة.

ولم توجه أي اتهامات حتى الآن للسائق، بينما تتواصل عمليات التحقيق.

وأعريت "أوبر" عن "انزعاجها الشديد" من الحادثة وأبدت تعاطفها مع المتضررين.

وأكدت الشركة في بيان أنها ستعمل عن قرب مع الشرطة خلال التحقيق.

يشار إلى أن أوبر تمنع حمل أي أسلحة نارية في سياراتها خلال أوقات العمل.