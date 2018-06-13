تقنية جديدة من أوبر للتعرف على الراكب الثمل

تقدمت شركة "أوبر" بطلب لتسجيل براءة اختراع لتقنية تعتمد على الذكاء الصناعي في التعرف على على ركاب سيارات الأجرة الثملين.

وتقدمت الشركة بطلب إلى وكالة براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركية.

وتعتمد التقنية على تحديد أي "تصرفات غريبة للشخص"، بما في ذلك المكان الجغرافي له، وعدد مرات الدخول للتطبيقات، وحتى زاوية الرؤية للهاتف الخلوي.

وتستهدف الشركة من هذا الاختراع توفير فرصة للشركات الريادية والناشئة للحيلولة دون حدوث أي تصرفات قد تؤدي لمشاكل غير مرغوب بها تتعلق بالركاب الثملين.

وقالت أوبر إنها لم تطور بعد خططا واضحة بكيفية الاستفادة من هذه التقنية، و"لكننا نعول على الفرص التي يمكن أن تعزز تجربة راكب أوبر".

وكانت أوبر قد أضافت في فترة سابقة زرا خاصا للطوارئ في خدمتها داخل الولايات المتحدة، والتي وفرتها للمستخدمين في المرحلة الأولى، ولكن سيتم إضافتها لاحقا للسائقين لحمايتهم من مشاكل بعض الركاب.