وقف تنفيذ حكم تعليق تراخيص 'أوبر' و'كريم'

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة السبت، بوقف تنفيذ قرار سابق لمحكمة القضاء الإداري ألزم السلطات المصرية بتعليق تراخيص شركتي النقل التشاركي "أوبر" و"كريم".

وقضت المحكمة السبت بأن حكمها سيسري لحين الفصل في القضية بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا.

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جدل في مصر بشأن إلزام "أوبر " و "كريم" بربط بياناتهما بالجهات الأمنية

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت أيضا بإلزام الحكومة بوقف التطبيقات والبرامج التي تستخدمها الشركتان.

وجاء في دعوى مقامة من ممثلين لسائقي سيارات الأجرة (التاكسي) أن الشركتين "خالفتا" قانون المرور، وتسببتا بأضرار لأصحاب سيارات الأجرة، كون أصحاب السيارات التي تعمل مع الشركتين لا يدفعون ضرائب مماثلة لسائقي الأجرة ولا يلتزمون بالإطار القانوني نفسه.